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        Haberler Gündem CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi, Çanakkale'de kazası geçirdi: 1 yaralı

        CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi, Çanakkale'de kazası geçirdi: 1 yaralı

        Çanakkale'de, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin bulunduğu otomobil, bir başka otomobille çarpıştı. İlgezdi'nin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada diğer araçta bulunan araçta bulunan 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:59 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:59
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        CHP Milletvekili İlgezdi kaza geçirdi
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        Kaza, saat 07.50 sıralarında Troya Caddesi'nde meydana geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin içinde bulunduğu otomobil ile bir baka otomobil çarpıştı.

        Kaza sırasında kaldırıma savrulan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Ankara'ya seyahati için havalimanına giden İlgezdi'nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Gamze Akkuş İlgezdi
        #haberler
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