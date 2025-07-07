CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi, Çanakkale'de kazası geçirdi: 1 yaralı
Çanakkale'de, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin bulunduğu otomobil, bir başka otomobille çarpıştı. İlgezdi'nin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada diğer araçta bulunan araçta bulunan 1 kişi yaralandı
Giriş: 07.07.2025 - 20:59 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:59
Kaza, saat 07.50 sıralarında Troya Caddesi'nde meydana geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin içinde bulunduğu otomobil ile bir baka otomobil çarpıştı.
Kaza sırasında kaldırıma savrulan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Ankara'ya seyahati için havalimanına giden İlgezdi'nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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