CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 83 no'lu plaka vaadi

CHP lideri Özgür Özel seçim vaadi olarak, "İlk seçimden sonra Ereğli il olacak plakası da 83 olacak." dedi.

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83 PLAKA MERAK KONUSU OLDU

Özel'in Konya Ereğli ilçesine iktidara geldikten sonra il olma sözü vermesiyle birlikte plakasının 83 olacağını açıklaması kafalarda soru işareti yarattı.

Türkiye'de son plakanın 81 olduğunu ifade eden sosyal medya kullanıcıları 'Acaba Özgür Bey 82'yi atladı mı' diye sordu.

DİĞER EREĞLİ'YE DE SÖZ VERMİŞTİ CHP Lideri Özel geçen yıl Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinin il olma etkinliğe katılmış ve onlara da benzer bir taahhütte bulunmuştu.