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        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun görüşmesini anlattı

        CHP Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun görüşmesini anlattı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:14 Güncelleme: 16.06.2025 - 22:00
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        Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesini aktardı
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        CHP Lideri Özel, İmamoğlu'nun bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davayı izledikten sonra Marmara Cezaevi'ne geçti.

        Burada tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının ardından çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve bürokratı Silivri'de ziyaret ettiğini söyledi.

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        Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Bugünkü davayı hepiniz takip ettiniz. Efendim savcıyı ve ailesini tehdit etmekmiş. 'Senin bizim evlatlarımıza yaptığını biz size yapmayacağız, senin evlatlarının dahi bu muameleyle karşı karşıya kalmamasının güvencesi biziz.' lafından bugünkü mahkemeyi icat etmişler. Seri mahkeme açıyor, 8 bin tane bilirkişi var, bunların içinden hep aynı adam tesadüfen çıkıyor. Bu aynı adam Ekrem Başkan'ın aleyhinde olmayacak raporlar yazıyor. 'Neden hep bu aynı satılmış,' diyor. Adamın adı Satılmış. Buradan bilirkişiye hakaret. Adama ismini söylemek hakaretse babası neden bu ismi koymuş? Anası niye koymuş? Neden Türkiye'de Satılmış diye bir ismi deftere kaydediyorsunuz, cüzdan veriyorsunuz, ehliyet veriyorsunuz. Üstünde satılmış yazıyor, adamın ağrına gitmiyor. '8 bin tane bilirkişiden dön dolaş her dosyamızda aynı satılmış.' dedi diye sen adama 'Satılmış.' dedin falan."

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        "PARTİ İÇİ DAYANIŞMAYI ARTIRACAK HER GÖRÜŞME OLUMLU GÖRÜŞMEDİR"

        Özel, bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonrasında da İmamoğlu sosyal medya hesabında, görüşmenin Cumhuriyet Halk Partisi için olumlu, parti içi dayanışmayı artıracak bir görüşme olduğunu söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, parti içi dayanışmayı artıracak her görüşmenin, olumlu görüşme olduğunu söyledi.

        Görüşmenin ardından sosyal medyada yalanlar üretildiğini savunan Özel, şöyle konuştu:

        "Efendim Ekrem Başkan demiş ki 'Mitingler zayıf oluyor siz de katılsanız.' falan. Bugün gazeteci arkadaşlar sordular Ekrem Bey'e 'Mitingler nasıl?' diye, muhteşem mitinglerden memnuniyeti ifade... Dedi ki 'O gece söylenen, o trollerin yazdığı her şey yalan. Doğru olan benim, genel başkanımızın yapması gereken bir şey var, o kurultayı yapan kişi kendisi çünkü partinin o anki iktidarı o. Talebiyle yöneten kişi de benim, benden talep etti. Ben o kurultayda bir şaibe görmedim, siz gördünüz mü?' Genel başkanım da demiş 'Olur mu ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu, kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim.' Ekrem Bey de bundan büyük memnuniyet duymuş. Bunu herkes bir daha duysun istiyor Ekrem Bey. Çünkü ben burada, televizyonlarda partimin böyle haksızca tartıştırılmasına, önceki genel başkanımızın böyle eleştirilmesini işte 'Niye bir şey demiyor.' diye. Genel başkan da demiş ki (Mahkemeye gitmem dedim, zaten 1 yıl önce de çektim)"

        Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ekrem Bey diyor ki, 'Genel başkanın yönettiği ve talep edip de bana yönettirdiği, benim divan başkanı olduğum kurultayda, sonrasında bütün delegelerle bir daha geldik, 1170 oyla delegeler bunu geçerli oyların tümünü vererek bir kez daha irade tazelediler.' Halen daha biz bu haldeyken partinin iktidara yakın müzahir ya da iktidarın lehine kullanılan birtakım kanallarda bu anlamda tartıştırılmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor. Ekrem Başkan'la Kemal Bey'in görüşmesi zaten olması gereken bir görüşmedir. Ben en son dün Babalar Günü'nde görüştüm, her fırsatta görüşüyoruz Kemal Bey'le. O isterse, ben istersem burada hiçbir sorun yok. Mesele, birtakım Cumhuriyet Halk Partisi'nin karışmasından menfaat uman kişilerin ve onların parti içinde kullandıkları aparatların verdiği hasar, bu hasar olmasın istiyor. Zaten bu yapılan işlerin sonuç odaklı değil süreç odaklı olduğunu, partiyi tartıştırmak için olduğunu görüyoruz. Bu kadar ağır yükümüz, derdimiz, tasamız, mücadelemiz, yasımız varken, öyle 3, 5 tane soytarıya zaten pabuç bırakmayız."

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