CHP Genel Başkanı Özel: Barış ikliminin inşası için tüm çabaları destekleyeceğiz

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın kapanışında konuşan Özel, 79 ülkeden 89 partiye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

İstanbul'un 3 imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu dile getiren Özel, "İstanbul'un boğazı, güzellikleri, tarihi sizi çağırırken burada Latin Amerika'yla, Asya'yla, Afrika'yla, Avrupa'yla ve Türkiye'yle dayanışmaya yönelik metinleri tartıştınız. Çok kıymetli bir müzakereyi hep beraber yürüttünüz. Bunun için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Özel, dünyada var olan sorunların hepsinin ağır ve acilen çözüm bekleyen sorunlar olduğunu belirterek, kadınların iş yaşamında ve siyasette eşit temsilinin sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele, gençlerin siyasete etkin katılımını sağlamanın dünyadaki sosyal demokratların aktif çabalarıyla mümkün olacağını kaydetti.

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Toplantıda, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamı, Ukrayna'da 10 binlerce cana mal olan işgali, Suriye'deki belirsizlikleri, Afrika'daki çatışmaları, mülteci ve iklim krizleri"ni konuştuklarını aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki toplumların sorunlarının küresel etkileri oluyorsa çözümlerinin de küresel çapta olması gerekir. Öyleyse yoksulluğa, savaşa, iklim krizine, emek sömürüsüne ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı ortak mücadele vermek bugün her zamankinden elzemdir. Bu tespiti yapan Sosyalist Enternasyonal, tüm bu karanlık tabloya karşın İstanbul'dan dünyaya aydınlık ve umut dolu bir dünyayı müjdelemektedir. O aydınlık ve ferah dünyanın kapısını aralayan şey aramızdaki dayanışmadır. Bizler bu sayede yoksulluk, adaletsizlik ve otokrasiyle mücadeleye devam edeceğiz. Filistin halkının, işgal ve ağır baskılar altındaki haklı direnişine el uzatmaya devam edeceğiz. Ukrayna'da akan kanın durması ve başta Suriye olmak üzere dünyanın her yerinde sürdürülebilir bir barış ikliminin inşası için tüm çabaları destekleyeceğiz."

Özel, sosyal demokratlar ve sosyalistlerin görevinin sadece partilerin yönetim kadroları arasındaki dayanışmayı güçlendirmekle sınırlı olmadığını dile getirdi. İBB'ye yönelik soruşturmalarda kendileriyle dayanışma gösteren farklı ülke şehirlerinin belediye başkanlarına teşekkür eden Özel, "Bugün buradan dünden daha umutlu, yarınlara daha kararlı biçimde ayrılıyoruz. Ayrılırken aklımızda ve kalbimizde taşımamız gereken şudur; Her şeye rağmen demokrasi, adalet, eşitlik ve huzurlu bir dünya ortak çabamızla kurulabilecek." diye konuştu.