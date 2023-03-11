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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yaraları sarmaya çalışıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat Depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların emrinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Yaraları sarmaya çalışıyoruz" dedi

Giriş: 11.03.2023 - 01:06 | Güncelleme: ABONE OL
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yaraları sarmaya çalışıyoruz
AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

AA'nın haberine göre CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret ettiği belirtildi.

Vatandaşlarla görüşen ve bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, yaşanılan acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirtti. "Yaraları sarmaya çalışıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların emrinde olduğunu, acıyı dindirmek, sorunları çözmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın umutsuz olmayın. Hep birlikte daha güzel günleri yakalamak için mücadele edeceğiz ve bu güzelliği yakalayacağız. Sorun çok, sorun büyük ama bu bizi umutsuzluğa asla sürüklememeli. Türkiye'nin bütün sorunlarını Allah nasip ederse kısa süre içerisinde çözeceğiz. Daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

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