CHP'den susma kararı: Kurultay konuşulmayacak

CHP'de kurultay davası 8 Eylül'e ertelenirken, parti yönetimi de konuyla ilgili açıklama ve değerlendirme yapmama kararı aldı. Amaç ise kurultay tartışmasını parti gündeminden çıkarmak.

“KURULTAY GÜNDEMİNİN DIŞINA ÇIKACAĞIZ"

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Habertürk'e konuşan CHP'li kaynaklar bu tartışmaların partiyi yorduğunu, herkesin rahatsız olduğunu söyledi. "Bu gündemin dışına çıkacağız" mesajını verdi.

“KILIÇDAROĞLU’NA YÖNELİK YORUMLARDAN KAÇINILACAK”

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkilere ise "Kemal beye karşı yoğun ve aşırı bir tepki var. Bu durum parti içinde kırılganlığa yol açmamalı" değerlendirmesinde bulunuldu. Bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu ile ilgili yorumlardan kaçınılacağı vurgulandı.

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“KILIÇDAROĞLU’NUN PARTİDEN İHRACI SÖZ KONUSU DEĞİL”

13 yıl genel başkanlık yapan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı da yapıldığını belirten CHP'li kaynaklar, "Bu onun için en büyük onurdur. kariyerini korumak kendi elinde. Aklıselim davranması lazım. beklentimiz Hikmet Çetin gibi davranması" ifadelerini kullandı. Partiden ihracının ise söz konusu olmadığı kaydedildi.

CHP ANADOLU’YA İNİYOR: EKONOMİYE YÖNELİK ÇÖZÜMLER ANLATILACAK

Tartışmaları geride bırakmak isteyen CHP, Meclis'in tatile girmesiyle birlikte temmuz sonunda Anadolu’ya inecek. Özellikle büyükşehir olmayan iller milletvekilleri parti meclisi üyeleri ve MYK üyeleri tarafından ziyaret edilecek. Özellikle ekonomi üzerinden çalışmalar yürütülecek.

İktidarın ekonomi politikaları eleştirilip CHP'nin çözüm önerileri anlatılacak. Türkiye'nin fotoğrafını çekeceklerini kaydeden CHP kaynakları, sadece ekonomi değil, İmamoğlu'nun tutuklanması başta olmak üzere güncel konulara ilişkin de vatandaşın düşüncelerini alacaklarını söyledi.