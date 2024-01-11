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        Haberler Gündem CHP Beşiktaş Belediye Başkanı aday adaylığını açıklayan Nasuh Mahruki kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Nasuh Mahruki kitapları ve eserleri

        CHP Beşiktaş Belediye Başkanı aday adayı olan Nasuh Mahruki kimdir? İşte Nasuh Mahruki'nin hayatı

        Nasuh Mahruki kimdir? CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı aday adayı olan Nasuh Mahruki; Arama Kurtarma Derneği (AKUT)'nin eski başkanı olarak tanınıyor. Bununla beraber, Mahruki, 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı oldu. Peki, Nasuh Mahruki kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:45
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        • 1

          Nasuh Mahruki kimdir? Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı olan Nasuh Mahruki aynı zamanda Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucu üyesidir. Mahruki, bu zamana kadar, "Bir Dağcının Güncesi", " Bir Hayalin Peşinde", "Yeryüzü Güncesi" gibi farklı birçok kitap yazmıştır. Mahruki, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı aday adaylığını koydu. Peki, Nasuh Mahruki kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve mesleği nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          NASUH MAHRUKİ KİMDİR?, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

          Ali Nasuh Mahruki (d. 21 Mayıs 1968; İstanbul), Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı. Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk olması ve Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kuruluşunda yer almasıyla tanınmaktadır.

          İki yüz yıldan beri İstanbul’da yaşayan Mahruki ailesinden gelmektedir. Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmud’a hizmet etmiş Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın 5. kuşak torunudur. Babası Cem Mahruki, Türkiye’nin önemli koleksiyoncularından biri olup Türk Nümismatik Derneği Başkanlığı yapmıştır.

        • 3

          NASUH MAHRUKİ HAYATI

          Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Dağcılık dışında mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken sporlarıyla da ilgilenmektedir.

        • 4

          NASUH MAHRUKİ BİYOGRAFİSİ

          1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını aldı. 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı oldu. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. ve en genç sporcu oldu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. En önemlileri, oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıdır. 2010 yılında bir kez daha Everest Dağı'na tırmandı.

        • 5

          Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersleri vermiş olup ayrıca liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış ve televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.

        • 6

          NASUH MAHRUKİ KARİYERİ VE YAZDIĞI KİTAPLAR

          AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etmiştir.

          Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır. Mahruki'nin kitapları ise şöyle

          1995 - Bir Dağcının Güncesi

          1995 - Everest'te İlk Türk

          1996 - Bir Hayalin Peşinde

          1999 - Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi

          2002 - Yeryüzü Güncesi

          2007 - Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir

          2010 - Kendi Everest'inize Tırmanın

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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