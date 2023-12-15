Siyasete ilgisi gençlik yıllarında başlamış ve onu 1989-1994 yılları arasında Beypazarı Belediyesi Meclis üyesi yapmaya yönlendirmiştir. Bu ilgi kendisinin, 1999-2009 yılları arasında da iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı seçilmesine sebep olmuştur.

Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinin görünümünü değiştiren geniş bir proje yelpazesine imza atmıştır. İlçenin yaşam standartlarında, turizminde, sosyal hayatında ve altyapı hizmetlerinde yaptığı olumlu değişiklikler ile beraber kırsal üretime de büyük önem vermiştir. Beypazarı’nın uluslararası festivallere katılması sağlarken, bina restorasyonlarındaki girişimleri ile ilçenin konaklama kapasitesini arttırmıştır. Yöresel lezzetlerin tanıtımıyla Beypazarı ve başkent turizm açısından önemli bir değer haline gelmiş ve bölgede sürdürülebilir istihdamı sağlamıştır.

Tarihi Beypazarı köşklerinin restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi koruma onuruna verilen “2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi”, doğa savaşçılarının “Çevre Ödülü” gibi ödüller almış ve 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV – Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı tarafından “Yılın Belediye Başkanı” seçilmiştir.

2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na aday olmuş ve 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkanı seçilmiştir.

Göreve başladıktan sonra, yönetimde; Türkiye’de bir ilk olan şeffaf belediyecilik modeli oluşturmuş, bunun için belediye meclisi toplantılarını ve ihaleleri canlı yayınlatmaya başlamış, hatta kar küreme araçlarına dahi kameralar yerleştirilmesini sağlayarak plaka takip sistemi kurdurmuştur.