The Sun gazetesine göre; Birmingham'ın 16 yaşındaki yıldızını, Real Madrid ve Barcelona gibi Avrupa'nın dev kulüpleri de izliyor ancak transferi için en çok isteyen iki kulüp Chelsea ve M.United iki kulüpte genç yıldız için yüklü miktarda bonservis ödemeye hazır.

İngiltere'de Jude Bellingham, Wayne Rooney'den beri gelen en yetenekli İngiliz futbolcu olarak görülüyor.