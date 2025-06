ChatGPT çöktü mü sorusu, 10 Haziran Salı günü yapay zeka aracına erişmekte zorluk yaşayan kişiler tarafından gündeme taşındı. Binlerce kişi, ‘’Something seems to have gone wrong’’ ve ‘’Too many concurrent requests’’ şeklinde uyarısıyla karşılaştı. Peki, ChatGPT düzeldi mi? ChatGPT erişim sorunu devam ediyor mu?