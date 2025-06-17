Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu! | Son dakika haberleri

        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!

        Adana'da açık cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Orhan Ayan'ın yerini tespit eden emniyet güçleri, firariyi çöp atarken yakaladı. Bu sırada üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak arkadaşının kimliğini gösteren Ayan'ın gerçek kimliği, yapılan parmak izi sorgusu ile ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:44 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da 2007'de otelin barında Serkan Şaylanlı'yı (24) öldüren Orhan Ayan (43), 2017'de tutuklu olduğu açık cezaevinden kaçtı.

        DHA'nın haberine göre Mersin'de saklandığı dairenin önünde nöbet tutan polis, Ayan'ı çöp atmaya çıkınca yakaladı.

        BİLGİLER ARKADAŞININ FOTOĞRAF KENDİSİNİN

        Üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak arkadaşının kimliğini gösteren Ayan'ın gerçek kimliği, yapılan parmak izi sorgusu ile ortaya çıktı.

        Olay, 18 Şubat 2007'de Seyhan ilçesindeki bir otelin barında meydana geldi. Taksici Serkan Şaylanlı, barda oturduğu sırada Orhan Ayan'ın tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Şaylanlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

        REKLAM

        20 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

        Çevredekiler müdahale etmeye çalışınca kaçmak için havaya ateş açan Ayan, otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Polisin operasyonuyla kısa süre yakalanan Ayan, tutuklandı. Hakkında verilen 20 yıl hapis cezası 2011 yılında onanan Ayan, açık cezaevine nakledildi. Ayan, 2017 yılında cezaevinden kaçtı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Ayan'ın Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Apartmanın önünde 2 gün boyunca nöbet tutan polis, çöp atmak için sokağa çıkan Ayan'ı yakaladı.

        SORGUDA ORTAYA ÇIKTI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Ayan, nüfus müdürlüğünde kendi fotoğrafını işlettiği arkadaşı R.Ö.'nün kimliğini polise gösterdi. Bunun üzerine Ayan'a parmak izi sorgusu yapıldı. Sorgu ile gerçek kimliği ortaya çıkan Ayan, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Ayan, cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Habertürk Anasayfa