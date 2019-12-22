"CEYLAN KIZI GİBİ SEVİYORDU"



Basın mensuplarına konuşan oyuncu Berdan Mardini, "İnşallah mekanı cennet olur, ölüm herkese olduğu gibi bize de haktır. Dolayısıyla biz de bu acıyı paylaşmaya geldik. Gençlerin ölümü daha zordur. Ailesine ve Ceylan'a başsağlığı diliyorum. Ceylan da zaten kızı gibi seviyordu yeğenini. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.