2018'de Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, oyunculuğa bir süre ara verdi. Ateş, evlendikten sonraki 7 yıl içinde üçüncü kez kameranın karşısına geçti. Ateş'in rol aldığı "Kuki: Eyvah Oyuncağım Konuştu" filmi kendisi için bir hayli özel bir çalışma olacak. Çünkü eşi Buğra Toplusoy da kendisine eşlik ediyor. Üstelik Toplusoy, filmde kocasını canlandırıyor.

Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy, filmi hem ailelerine hem de kızları Talia'ya özel bir anı bırakmak amacıyla kabul ettiklerini belirtti. Çift; "Birlikte yaptığımız birçok aktiviteye bu da eklendiği için çok mutluyuz" dedi.

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Ceyda Ateş, 2018'de Buğra Toplusoy ile evlenmiş, 2020'de de anne olmuştu.

Yapım şirketinden teklif geldiklerinde önce bunun bir şaka olduğunu sandıklarını ifade eden ikili, işin ciddiyetini anlayınca ön çalışmalara başladıklarını söyledi.

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Ceyda Ateş, eşini sete hazırlamak için çalıştırdığını ve bu süreçte çok eğlendiklerini şu sözlerle anlattı: Gülmekten çalışmamızı tamamlayamadık. En sonunda; "Ezberini yap, bekle ve kendini yönetmen Özgür Özberk’e teslim et" dedim.

YouTube içerikleri sayesinde kamera karşısına ısınan Buğra Toplusoy ise bu deneyimi şöyle anlattı: Eşim çalışmalarımız sırasında bana çok güldü ama bana katkısı da büyük oldu. Bu bir çocuk ve aile filmi. Hayatta deneyime açık olmak lâzım. Oyunculuk bambaşka bir disiplin ve buradaki kazanımlarımın hayattaki diğer temaslarıma da katkı yapacağını düşünüyorum.