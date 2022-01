"BEN KONUŞMADIĞIM İÇİN HERKES BİR ŞEYLER SÖYLEDİ"

Eşi Buğra Toplusoy'un ailesinin kendisini istemediği haberleriyle alakalı da konuşan Ceyda Ateş, "Her şey çok iyi. Biz mutluyuz, çocuk var... Her şey çok güzel gidiyor. Üzerinden çok geçti ama o dönemde de çok yoktu. Ben sadece konuşmadığım için herkes bir şeyler söyledi. Her şey iyi, kötü giden hiçbir şey yok." dedi.