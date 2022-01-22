"ZORLU BİR DÖNEMDİ"

Muhabirlerle sohbet eden Ateş, "Bu süreç pandemi ile geçti. Hamilelik, çocuktu derken bu süre nasıl geçti anlamadım. Çocukla beraber biraz hızlı geçti benim için." dedi.

Basın mensuplarının, "Pandemi döneminde zorlanmadınız mı?" sorusuna yanıt veren Ceyda Ateş, "Korona olursam ve hamileyken bu süreç nasıl geçer diye korkuyordum. Bir süre evdeydim, dışarı çıktığımda çok dikkatli çıktım. Zorluydu ama güzel geçti diyebilirim." ifadelerini kullandı.