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Ceyda Ateş: Ben konuşmadığım için herkes bir şeyler söyledi

Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy'un ailesinin kendisini istemediği yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Oyuncu, "Her şey çok güzel gidiyor. Üzerinden çok geçti ama o dönemde de çok yoktu. Ben sadece konuşmadığım için herkes bir şeyler söyledi" dedi

22.01.2022 - 10:36 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Amerika'dan iş görüşmeleri için yurda dönen Ceyda Ateş, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. "Çok şükür sonunda İstanbul, iki sene sonra..." diyerek, söze giren oyuncu, Amerika'da geçirdiği iki senelik süreden bahsetti.

  • "ZORLU BİR DÖNEMDİ"

    Muhabirlerle sohbet eden Ateş, "Bu süreç pandemi ile geçti. Hamilelik, çocuktu derken bu süre nasıl geçti anlamadım. Çocukla beraber biraz hızlı geçti benim için." dedi.

    Basın mensuplarının, "Pandemi döneminde zorlanmadınız mı?" sorusuna yanıt veren Ceyda Ateş, "Korona olursam ve hamileyken bu süreç nasıl geçer diye korkuyordum. Bir süre evdeydim, dışarı çıktığımda çok dikkatli çıktım. Zorluydu ama güzel geçti diyebilirim." ifadelerini kullandı.

  • "DOKTORUM ORADAYDI"

    Doğumu Amerika'da yapmasının tercih olmadığını söyleyen Ateş, "Orada yaşıyorum. Artık eşimin işi orada ve pandemi sürecinde buraya gelemedim. Orada yaşadığım için doğumu orada yaptım. Doktorum oradaydı, o yüzden orada gerçekleşti." şeklinde konuştu.

  • "ÇOK ÖZLEDİM"

    İstanbul'a dönüş sebebini de açıklayan ünlü isim, "Hem ailemi görmek, hem çocuğumu getirmekti İstanbul'a. Bir de çok özledim. Proje görüşmelerim var, onun için geldim." dedi.

  • "BİRAZ HASSAS BİR KONU"

    Doğum kilolarından kurtulduğu görülen Ceyda Ateş'e, "Hamilelik sürecinde kilo almamak için bir çabanız oldu mu?" sorusu yöneltildi.

    Oyuncu, "Bu konu birazcık hassas bir konu. İnsanlar kadınlara bu konuyla alakalı baskı yapıyorlar. 'Kilo aldın, zayıftın...' Bu birazcık bünye meselesi. Bir de kadının en özel olduğu andır; anne oluyorsun... Ben hiçbir şeyden kısmadım. Her şeyin en sağlıklısına dikkat ettim, çocuğum beslensin diye. İçimde bir can büyütüyorum, nasıl ondan kısabilirim? Kilo dediğin şey doğumdan sonra verilip, eski sağlığına kavuşulur." şeklinde konuştu.

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