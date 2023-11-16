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        Haberler Gündem Çevre Çevreyi kirletenlere 950 milyon lira ceza - Güncel Gündem haberleri

        Çevreyi kirleten tesisler ile deniz araçlarına 950 milyon lira ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın dokuz ayında Türkiye genelinde 67 bin 381 çevre denetimi gerçekleştirdi, çevreyi kirleten 4 bin 317 tesise ve 25 deniz aracına 950 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Deniz çöplerinin önlenmesi ve temizlenmesi çalışmaları kapsamında ise, 2019'dan bu yana 185 bin ton deniz çöpü toplanıp, bertaraf edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:22
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        Çevreyi kirletenlere 950 milyon lira ceza
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın dokuz ayında Türkiye genelinde 67 bin 381 çevre denetimi gerçekleştirdi, çevreyi kirleten 4 bin 317 tesise ve 25 deniz aracına 950 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.

        4 BİN 317 TESİS VE 25 DENİZ ARACI

        Tesis veya faaliyetlerin Çevre Kanunu ve ilgili alt mevzuata uygunluğunu kontrol eden bakanlık, Türkiye genelinde çevre denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, yılın dokuz aylık bölümünde 67 bin 381 çevre denetimi yapılırken, 4 bin 317 tesis ve 25 deniz aracının çevreyi kirlettiği tespit edildi.

        950 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE CEZA

        Çevreyi kirletenlere söz konusu dönemde toplam 950 milyon liranın üzerinde ceza kesen bakanlık, yasaları ihlal eden 267 işletmenin faaliyetlerine de son verdi.

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        GEMİ KAYNAKLI ATIKLAR İÇİN 339 TESİS DEVREDE

        Deniz ve kıyılarda kirliliğin önlenmesi ve tespiti çalışmaları da devam ederken, denizlerin kirliliğe karşı korunması için gemi kaynaklı atıklar 339 tesisteki atık alım hizmetiyle yönetiliyor.

        Bakanlık, gemilerin çevrim içi ortamda takibi amacıyla hazırlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması ve e-Devlet ile entegre Mavi Karekod uygulaması için de çalışmalarını sürdürüyor.

        185 BİN TON DENİZ ÇÖPÜ BERTARAF EDİLDİ

        Deniz çöplerinin önlenmesi ve temizlenmesi çalışmaları kapsamında 2019'dan bu yana 185 bin ton deniz çöpü toplanıp, bertaraf edildi.

        Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu sonrasında izlemeye yönelik birçok çalışmayı hayata geçiren Bakanlık, Marmara Denizi'nde izleme noktasını 150’ye çıkartıp, bölgede 1000 metreküp ve üzeri tüm arıtma tesislerini ise 7/24 çevrim içi takip ediyor.

        *Haberin görselleri AA'nın arşivinden alınmıştır.

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        #çevre haberleri
        #çevre kirliliği
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