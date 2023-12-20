Cevdet Arıkan'a veda

"SİNEMAYA ÇOK EMEK VERDİM" DEMİŞTİ



Ayrıca Cevdet Arıkan, daha önce AA'ya, "Sinemaya çok emek verdim. Sinemanın nankör bir meslek olduğunu söylüyorlar. Her meslek gibi bunun da yanlışları oluyor. Çok arkadaşımız sokaklarda vefat etti. Huzurevlerinde ölenlerimiz var. Sanatçının geliri az. Türk sinemasında bizim kazancımız yoktu. Yani sanatı, sanat diye yaptık. Şimdikiler gibi para için değil. Gerçekten sanatı, sanat olsun diye yaptık. Bunun karşılığında aldığımız çok cüzi bir para. O para da işte benim gibi 6 çocuklu bir aileyse yandın. Hele İstanbul'da kiran, gıdan, giyimin var. Baş edemiyorsun" açıklamasını yapmıştı.



Fotoğraflar: AA, DHA, İHA