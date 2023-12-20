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        Haberler Magazin Cevdet Arıkan'a veda - Magazin haberleri

        Cevdet Arıkan'a veda

        'Tosun Paşa' filminde 'Seferoğulları'ndan 'Suphi' karakteriyle hafızlarda yer edinen emektar oyuncu Cevdet Arıkan, 76 yaşında hayata veda etmişti. Mersin'in Tarsus ilçesinde vefat eden Arıkan'ın cenazesi toprağa verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:43
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          'Tosun Paşa', 'Kibar Feyzo', 'Gırgır Ali' ve 'İstasyon' gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan Cevdet Arıkan, kanser nedeniyle tedavi görüyordu.

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          Arıkan, dün Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlanmış, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirmişti.

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          Dün hayata veda eden Cevdet Arıkan için Tarsus Güney Kabristanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

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          Törene, Arıkan'ın eşi Kadife Arıkan, çocukları ve Kaymakam Kadir Sertel Otcu ile sevenleri katıldı.

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          Kadife Arıkan, eşine, "Canım gidiyor, Cevdet'im..." diyerek, gözyaşlarıyla veda etti.

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          Arıkan'ın damadı Sefa Genç ise, "Yıllardır emeğini gördüğüm bir insandır. Mekanı cennet olsun. Müzik ve sinema camiası biraz vefasız. Burada bulunması gereken insanlar var, maalesef göremedik. Üzgünüz" dedi.

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          Cevdet Arıkan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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          "TÜRK SİNEMASININ SON KALELERİNDEN BİRİYDİ"

          Acı haberi oyuncunun oğlu Cem Arıkan, "Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun" sözleriyle duyurmuştu.

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          "SİNEMAYA ÇOK EMEK VERDİM" DEMİŞTİ

          Ayrıca Cevdet Arıkan, daha önce AA'ya, "Sinemaya çok emek verdim. Sinemanın nankör bir meslek olduğunu söylüyorlar. Her meslek gibi bunun da yanlışları oluyor. Çok arkadaşımız sokaklarda vefat etti. Huzurevlerinde ölenlerimiz var. Sanatçının geliri az. Türk sinemasında bizim kazancımız yoktu. Yani sanatı, sanat diye yaptık. Şimdikiler gibi para için değil. Gerçekten sanatı, sanat olsun diye yaptık. Bunun karşılığında aldığımız çok cüzi bir para. O para da işte benim gibi 6 çocuklu bir aileyse yandın. Hele İstanbul'da kiran, gıdan, giyimin var. Baş edemiyorsun" açıklamasını yapmıştı.

          Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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