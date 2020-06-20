Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Çetin Altay, önceki akşam köpeğini dolaştırırken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altay, eşinden gelen telefon ile röportaja ara vermek zorunda kaldı.

Çetin Altay, konuyla ilgili, "Çocuklar eşim aradı. Çocuğun bezi bitmiş, bu görevler benim. Kapanmadan hemen almalıyım. Görüyorsunuz yoğunum.

"BENİM DE UÇAĞIM VAR!"