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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çeşme'de iş insanına silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Çeşme'de iş insanına silahlı saldırı

        İzmir Çeşme'de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Fatih Fil yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 04:54 Güncelleme: 05.06.2025 - 04:54
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        Çeşme'de iş insanına silahlı saldırı
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        Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki bir işletmede oturan iş insanı Fatih Fil, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fil'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Çeşme
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