Çeşme'de iş insanına silahlı saldırı

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki bir işletmede oturan iş insanı Fatih Fil, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fil'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

REKLAM advertisement1

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.