Çeşme açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 5'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 11.06.2025 - 02:30 Güncelleme: 11.06.2025 - 02:30
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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