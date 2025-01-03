Ceren Gündoğdu, İstanbullu hayranlarıyla buluştu
Yeni yılın ilk konserini İstanbul'da gerçekleştiren Ceren Gündoğdu, "2025 yılı hepimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirsin. Kadınların ve çocukların ölmediği, sokaktaki dostlarımızın işkence görmediği bir dünya dilerim" dedi
İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelen ve yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı Ceren Gündoğdu, yeni yıla dair dileklerini; "2025 yılı hepimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirsin. Kadınların ve çocukların ölmediği, sokaktaki dostlarımızın işkence görmediği bir dünya dilerim" ifadeleriyle dile getirdi.
Ceren Gündoğdu ayrıca konserde geçtiğimiz haftalarda çıkardığı 'Burdayım Ben' adlı yeni şarkısını da seslendirdi.