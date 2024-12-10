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        Haberler Dünya CEO'yu öldürmekle suçlanıyor | Dış Haberler

        Ceo'yu öldürmekle suçlanıyor

        UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson geçtiğimiz hafta New York'ta sokak ortasında öldürülmüştü. 26 yaşındaki Luigi Mangione CEO'yu öldürmekle suçlanıyor.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 10.12.2024 - 21:06 Güncelleme: 10.12.2024 - 21:08
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        CEO'yu öldürmekle suçlanıyor
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        Luigi Mangione isimli ABD'de gözaltına alınan zanlı, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanıyor.

        ABD merkezli bir sigorta şirketi olan UnitedHealthcare'in 50 yaşındaki CEO'su Brian Thompson, geçen hafta Çarşamba sabahı New York'taki Hilton Oteli'nin önünde sırtından vurularak öldürülmüştü.

        Minneapolis şehrinde ailesiyle yaşayan Thompson, UnitedHealthcare'ın yatırımcı toplantısına katılmak için New York'taydı.

        26 yaşındaki Luigi Mangione, Pazartesi günü New York'un yaklaşık 450 km batısında bulunan bir McDonald's şubesinde bir müşteri tarafından tanındıktan sonra gözaltına alındı.

        Maryland eyaletinin tanınmış bir ailesinden gelen ve iyi bir üniversite mezunu olan Mangione'nin üzerinde bir silah ve polise göre cinayeti neden işlediğini anlatan içerdiği el yazısıyla yazılmış bir belge bulundu.

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        Polis, Thompson'ın planlı bir saldırının kurbanı olduğunu söyledi.

        Mangione, Pennsylvania'daki bir hapishaneye yerleştirildi, kefaletle serbest bırakılması talebi reddedildi.

        Pazartesi günü mahkemeye el ve ayaklarından kelepçelenmiş olarak çıkarıldı.

        Kot pantolon ve koyu mavi bir kazak giyen Mangione, duruşma sırasında sakin görünüyor, ara sıra medyanın da dahil olduğu izleyicilere bakıyordu

        Brian Thompson BBC

        Brian Thompson

        Katili arama operasyonu başlatılmıştı

        Geçen haftaki silahlı saldırının ardından katilin bulunması için büyük bir arama operasyonu başlatılmıştı.

        New York dedektifleri dünyanın en büyük dijital gözetim sistemlerinden birini kullanarak polis köpekleri, İHA'lar ve Central Park'taki bir gölde dalgıçlarla şüpheliyi aradı.

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        Soruşturmayı yürüten yetkililer, Mangione'nin yakalanmasının tamamen sürpriz olduğunu, çünkü adının Pazartesi'ye kadar şüpheliler listesinde olmadığını açıkladı.

        Pennsylvania'nın Altoona şehrinde bulunan bir McDonald's şubesindeki bir müşteri, Mangione'yi basındaki görüntülerden tanıyıp çalışanlara haber verdi, onlar da polisi aradı.

        Polis geldiğinde Mangione, New Jersey eyaletinden Mark Rosario adındaki bir kişi için düzenlenmiş sahte bir ehliyet gösterdi.

        Bir polis memurunun son zamanlarda New York'ta olup olmadığını sorunca "sessizleştiği ve titremeye başladığı" aktarıldı.

        Adını yanlış söylediği için gözaltına alınacağını öğrenince gerçek adını verdi.

        Neden yalan söylediği sorulduğunda ise "Yapmamam gerekirdi" dedi.

        Polis, sırt çantasında üç boyutlu bir yazıcıda üretilmiş olabilecek bir tabanca ve dolu bir şarjör buldu.

        Savcılar, Mangione'nin yanında bir ABD pasaportu ve 10 bin dolar nakit para olduğunu söyledi.

        Sigorta sektörünü mü hedef aldı?

        Yetkililere göre Mangione'nin üzerinde bulunan üç sayfalık el yazısı belge, "kurumsal Amerika'ya karşı düşmanlık" taşıdığını gösteriyor.

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        Soruşturmayı yürütenler, cinayet mahallinde bulunan mermi kovanlarının üzerinde "reddet", "savun" ve "azlet" ifadelerinin yazılı olduğunu belirtti.

        Yetkililer, bunun ABD'nin karışık sağlık sistemindeki sigorta şirketlerinin hasta ödemelerini reddetmek için kullandığı taktikleri tanımlayan politikalara atıfta bulunabileceğini düşünüyor.

        New York Polis Komiseri Jessica Tisch, şüpheliden ele geçirilen silah ve susturucunun "Brian Thompson cinayetinde kullanılan silahla uyumlu" olduğunu söyledi.

        Ailesi, Mangione'nin "tutuklanmasının şokunu ve üzüntüsünü yaşadıklarını" açıkladı.

        Açıklamada ayrıca "Brian Thompson'ın ailesi için dua ediyoruz ve bu olaydan etkilenen herkes için dua etmenizi istiyoruz" ifadesi yer aldı.

        Başarılı bir öğrenim hayatı

        Mangione, Maryland'deki özel bir erkek lisesinden çok iyi bir dereceyle mezun olmuştu.

        Daha sonra prestijli bir kurum olan Pennsylvania Üniversitesi'nde hem lisans hem lisansüstü öğrenimini tamamladı. Üniversitede okurken bir video oyun kulübü kurduğu aktarıldı.

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        Eski sınıf arkadaşı Freddie Leatherbury, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, Mangione'nin çok zengin bir aileden geldiğini söyledi. Servetinin özel okul standartlarının bile üzerinde olduğunu söyleyen Leatherbury, "Açıkçası her şeyi vardı" dedi.

        Bir üniversite arkadaşı ise kendisini "çok normal ve zeki bir insan" olarak tanımladı.

        LinkedIn hesabına göre, Kaliforniya eyaletinde veri mühendisi olarak çalıştı.

        Araba alıcıları için bir internet sitesi olan TrueCar, Mangione'nin 2023'te işten ayrıldığını doğruladı.

        Mangione'nin bilinen son adresi Hawaii'nin Honolulu şehriydi.

        X sosyal medya platformunda Mangione'ye ait olduğu düşünülen bir hesaptaki bazı gönderiler, arkadaşlarının onunla iletişim kurmaya çalıştığını gösteriyordu.

        Ekim ayında bir kişi "aylardır senden haber alınamıyor" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

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