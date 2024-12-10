Ceo'yu öldürmekle suçlanıyor

Luigi Mangione isimli ABD'de gözaltına alınan zanlı, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanıyor.

ABD merkezli bir sigorta şirketi olan UnitedHealthcare'in 50 yaşındaki CEO'su Brian Thompson, geçen hafta Çarşamba sabahı New York'taki Hilton Oteli'nin önünde sırtından vurularak öldürülmüştü.

Minneapolis şehrinde ailesiyle yaşayan Thompson, UnitedHealthcare'ın yatırımcı toplantısına katılmak için New York'taydı.

Maryland eyaletinin tanınmış bir ailesinden gelen ve iyi bir üniversite mezunu olan Mangione'nin üzerinde bir silah ve polise göre cinayeti neden işlediğini anlatan içerdiği el yazısıyla yazılmış bir belge bulundu.

26 yaşındaki Luigi Mangione, Pazartesi günü New York'un yaklaşık 450 km batısında bulunan bir McDonald's şubesinde bir müşteri tarafından tanındıktan sonra gözaltına alındı.

Kot pantolon ve koyu mavi bir kazak giyen Mangione, duruşma sırasında sakin görünüyor, ara sıra medyanın da dahil olduğu izleyicilere bakıyordu

Pazartesi günü mahkemeye el ve ayaklarından kelepçelenmiş olarak çıkarıldı.

Polis, Thompson'ın planlı bir saldırının kurbanı olduğunu söyledi.

New York dedektifleri dünyanın en büyük dijital gözetim sistemlerinden birini kullanarak polis köpekleri, İHA'lar ve Central Park'taki bir gölde dalgıçlarla şüpheliyi aradı.

Geçen haftaki silahlı saldırının ardından katilin bulunması için büyük bir arama operasyonu başlatılmıştı.

Polis geldiğinde Mangione, New Jersey eyaletinden Mark Rosario adındaki bir kişi için düzenlenmiş sahte bir ehliyet gösterdi.

Pennsylvania'nın Altoona şehrinde bulunan bir McDonald's şubesindeki bir müşteri, Mangione'yi basındaki görüntülerden tanıyıp çalışanlara haber verdi, onlar da polisi aradı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Mangione'nin yakalanmasının tamamen sürpriz olduğunu, çünkü adının Pazartesi'ye kadar şüpheliler listesinde olmadığını açıkladı.

Polis, sırt çantasında üç boyutlu bir yazıcıda üretilmiş olabilecek bir tabanca ve dolu bir şarjör buldu.

Neden yalan söylediği sorulduğunda ise "Yapmamam gerekirdi" dedi.

Bir polis memurunun son zamanlarda New York'ta olup olmadığını sorunca "sessizleştiği ve titremeye başladığı" aktarıldı.

Soruşturmayı yürütenler, cinayet mahallinde bulunan mermi kovanlarının üzerinde "reddet", "savun" ve "azlet" ifadelerinin yazılı olduğunu belirtti.

Yetkililere göre Mangione'nin üzerinde bulunan üç sayfalık el yazısı belge, "kurumsal Amerika'ya karşı düşmanlık" taşıdığını gösteriyor.

Savcılar, Mangione'nin yanında bir ABD pasaportu ve 10 bin dolar nakit para olduğunu söyledi.

New York Polis Komiseri Jessica Tisch, şüpheliden ele geçirilen silah ve susturucunun "Brian Thompson cinayetinde kullanılan silahla uyumlu" olduğunu söyledi.

Yetkililer, bunun ABD'nin karışık sağlık sistemindeki sigorta şirketlerinin hasta ödemelerini reddetmek için kullandığı taktikleri tanımlayan politikalara atıfta bulunabileceğini düşünüyor.

Açıklamada ayrıca "Brian Thompson'ın ailesi için dua ediyoruz ve bu olaydan etkilenen herkes için dua etmenizi istiyoruz" ifadesi yer aldı.

Başarılı bir öğrenim hayatı

Mangione, Maryland'deki özel bir erkek lisesinden çok iyi bir dereceyle mezun olmuştu.

Daha sonra prestijli bir kurum olan Pennsylvania Üniversitesi'nde hem lisans hem lisansüstü öğrenimini tamamladı. Üniversitede okurken bir video oyun kulübü kurduğu aktarıldı.