Cenk Tosun yuvaya dönebilir

Cenk Tosun'un, Everton'daki geleceği belirsizliğini koruyor... Alman basını, Eintracht Frankfurt’un Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun için nabız yokladığını öne sürdü.

Forvet bölgesinde sorun yaşayan kırmızı-beyazlılar, 28 yaşındaki golcü için ilerleyen günlerde Everton'ın kapısını çalacak. Frankfurt'un bu transferi istemesindeki asıl nedenin ise hem Bundesliga'da hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olması gösterildi.

Futbolculuk kariyerine Eintracht Frankfurt’ta başlayan Cenk Tosun, sırasıyla

ülkemizde Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları giymişti.