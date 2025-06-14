Cenk Torun'un gurur günü

Oyuncu Cenk Torun ile eşi Nevin Torun, bir süre önce boşanma süreciyle gündeme gelmişti. Nevin Torun, eşinin bir dizi projesinden sonra değiştiğini, ailesini ihmal ettiğini ve Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığını öne sürerek zina gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

Cenk Torun, katıldığı bir davette hakkındaki ihanet iddialarını bir kez daha reddetti. Torun; "Zaten söylenecek bir şey yok, söylenmesi gereken her şeyi daha önce söyledim. O iddiaların asılsız olduğunu buradan tekrar belirteyim. Bunlar asılsız iddialar. Zaten her şey mahkemede ortaya çıkacak" demişti.

Cenk Torun’un, Nevin Torun ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Şan, liseden mezun oldu. 51 yaşındaki oyuncu, duygusal bir mesajla mezuniyet anını paylaştı: Bugün mezuniyetini izlerken içimden geçen tek şey şuydu; Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Daha dün gibi… Okula başladığın ilk gün, heyecanın, gözlerindeki ışık… Şimdi ise karşımda dimdik duran, hayata hazır bir genç var. Gururluyum. Hem nasıl bir evlat olduğun için hem de bu yolu kendi emeğinle, sabrınla tamamladığın için. Bugün bir sayfa kapanıyor ama asıl hikayen şimdi başlıyor. Ben hep buradayım. Ne olursa olsun, hangi yolda yürürsen yürü, senin arkanda duran bir baba hep olacak.