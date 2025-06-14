Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cenk Torun'un gurur günü - Magazin haberleri

        Cenk Torun'un gurur günü

        Bir dönemin fenomen dizisi 'Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Oktay' karakteriyle de tanınan Cenk Torun'un oğlu Şan, liseden mezun oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 13:52 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cenk Torun'un gurur günü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu Cenk Torun ile eşi Nevin Torun, bir süre önce boşanma süreciyle gündeme gelmişti. Nevin Torun, eşinin bir dizi projesinden sonra değiştiğini, ailesini ihmal ettiğini ve Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığını öne sürerek zina gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

        "HER ŞEY MAHKEMEDE ORTAYA ÇIKACAK"

        Cenk Torun, katıldığı bir davette hakkındaki ihanet iddialarını bir kez daha reddetti. Torun; "Zaten söylenecek bir şey yok, söylenmesi gereken her şeyi daha önce söyledim. O iddiaların asılsız olduğunu buradan tekrar belirteyim. Bunlar asılsız iddialar. Zaten her şey mahkemede ortaya çıkacak" demişti.

        REKLAM

        Cenk Torun’un, Nevin Torun ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Şan, liseden mezun oldu. 51 yaşındaki oyuncu, duygusal bir mesajla mezuniyet anını paylaştı: Bugün mezuniyetini izlerken içimden geçen tek şey şuydu; Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Daha dün gibi… Okula başladığın ilk gün, heyecanın, gözlerindeki ışık… Şimdi ise karşımda dimdik duran, hayata hazır bir genç var. Gururluyum. Hem nasıl bir evlat olduğun için hem de bu yolu kendi emeğinle, sabrınla tamamladığın için. Bugün bir sayfa kapanıyor ama asıl hikayen şimdi başlıyor. Ben hep buradayım. Ne olursa olsun, hangi yolda yürürsen yürü, senin arkanda duran bir baba hep olacak.

        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        Haberi Görüntüle
        Annesinden destek geldi
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cenk Torun
        #Şan Torun

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        Habertürk Anasayfa