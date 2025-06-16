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        Haberler Magazin Cengiz Erdem: Spotify, Türkiye'yi manipule ediyor

        Cengiz Erdem: Spotify, Türkiye'yi manipule ediyor

        Cengiz Erdem, Spotify'ın tüm Türkiye'yi manipule ettiğini belirterek; "Oradaki editörleri, asgari ücretle bile işe almam" dedi

        Giriş: 16.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:06
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        "Spotify,Türkiye'yi manipule ediyor"
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        Geçtiğimiz günlerde MSG (Musiki Eseri Sahipleri Gurubu Meslek Birliği) Başkanı Ferhat Göçer, Habertürk verdiği röportajda dijital müzik dinleme platformu olan Spotify'ın müzik sektörünü manipüle ettiğini açıklamıştı. Göçer; bu konuda; "Yabancı kartellerin kölesi olduk" diyerek büyük bir tehlikeye işaret etti. Göçer, kültürümüzü yozlaştıran müziklerin dinleyicilere dayatılması adına rüşvet verildiği, bot yüklemeler yapıldığına ilişkin söylentilerin ciddi boyutta olduğunu ama karşılarında bir muhatap bulamadıkları için iddiaları araştıramadıklarını söyledi. Ferhat Göçer, bu konuda bir manifesto hazırladıklarını dile getirdi. Göçer'in açıklamalarından biri de şarkıcıların sahnede hayatını kaybetmesi üzerine oldu. Ferhat Göçer, bu konuda da bir mütalaa hazırladıklarını belirtti.

        Cengiz Erdem

        "ASGARİ ÜCRETLE BİLE İŞE ALMAM"

        Avrupa Müzik'in ortağı, besteci ve söz yazarı Cengiz Erdem, Spotify'ın müzik sektörüne olan olumsuz etkisini dile getirdi. Erdem, yaptığı açıklamada; "Başta Spotify olmak üzere belli başlı dijital platformlar yanlış bir algı yarattı. Mesela Türk Telekom’un, Turkcell’in verilerini manipüle edemezsiniz. Çünkü hepsinin başında canlı editörler var. Radyonun verilerini manipüle edemezsiniz, etseniz de oradaki DJ onu görür ama koca Spotify’da tüm Türkiye’nin ürettiği müzikleri kontrol eden maksimum iki kişi var. Gerçekten müzikten anlamadığını düşündüğüm iki editörle tüm Türkiye’yi manipüle ediyorlar. Nasıl bir zarar verdiklerini sizin bu sorunuzdan anlıyorum. Siz, bir arabesk şarkıyı pop listesine koyarsanız, birileri de der ki; 'Demek ki pop müzikte 50 şarkı bile üretilmiyor.' Açık söyleyeyim; bugün Spotify’dan bir editör gelsin ve asgari ücretle bizde çalışmak istediğini söylesin, bizde asgari ücretle çalışan yok ama onu asgari ücretle dâhi işe almam. Çünkü müzikten anlamıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

        'Dijitalleşme, alışkanlıkları değiştirdi"
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        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
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        #Spotify
        #müzik
        #Cengiz Erdem
        #asgari ücret

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