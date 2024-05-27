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        Haberler Magazin Cengiz Bozkurt: Bu sıralardan çıktığım için gurur duyuyorum - Magazin haberleri

        Cengiz Bozkurt: Bu sıralardan çıktığım için gurur duyuyorum

        Oyuncu Cengiz Bozkurt ile opera sanatçısı Hüseyin Likos, Sakarya'nın Karasu ilçesinde mezun oldukları lisede tecrübelerini, mezun ve öğrencilerle paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:20
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          Karasu Lisesi'nin 1954 - 2023 mezunlarına yönelik programa katılan Cengiz Bozkurt ile Hüseyin Likos, öğrencilere ve mezunlara kariyerlerine giden süreci anlattı.

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          Cengiz Bozkurt, programın ardından gazetecilere, eski sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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          Ünlü oyuncu; "Gözleri ışıl ışıl olan Karasu Lisesi'nin şimdiki öğrencileriyle olmaktan gerçekten büyük mutluluk duydum. Bu sıralardan çıktığım için de ayrıca gurur duyuyorum" dedi.

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          Devlet Opera ve Bale sanatçısı Hüseyin Likos ise yıllar sonra aynı topraklarda ve aynı heyecanla arkadaşlarıyla buluştuğunu anlatarak; "Bütün arkadaşlarımız burada. İsimler hafızalardan gitmiş ama yeniden birbirimizi görmek bizi çok mutlu etti. Gençlerle olmak, birikimlerimizden bir nebze olsa da onlara bir şeyler anlatmak çok heyecanlandırdı bizi. Çok keyifli bir gündü. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

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          Mezun ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 1000 kişinin katıldığı geleneksel pilav günü etkinliğine de iştirak eden Hüseyin Likos ile Cengiz Bozkurt, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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