Kelime anlamı olarak ateş ve kor anlamları taşıyan ve her yıl Şubat ayının sonunda başlayan takvime göre havaya, toprağa, suya düşerek baharın gelişini simgeleyen cemre düşme tarihleri merak ediliyor. Vatandaşlar "İlk cemre ne zaman düşecek ve nereye; havaya mı suya mı toprağa mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 cemre düşmesi tarihleri