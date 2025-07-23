Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz ay sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile yollarını ayıran Cemre Baysel, arkadaşı Öykü Çelik ile tatile çıktı.

REKLAM advertisement1 Türkbükü’ndeki bir plajda görüntülenen ikili, günü sohbet ederek geçirdi.

REKLAM İki oyuncu, zaman zaman telefonlarıyla ilgilendi.

Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da da tatil yapmıştı.

Öykü Çelik, gün boyu plaj elbisesini çıkarmadan şezlongta oturdu.

Cemre Baysel'in neşeli hali böyle görüntülendi.

Aynı yapımda rol alırken tanışan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ilişkisi, geçtiğimiz haziran ayında sona ermişti. Çift 2022'de de ayrılmış, fakat geçtiğimiz yıl ilişkilerine bir şans daha tanımıştı.