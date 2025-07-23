Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, birbirlerini takipten çıktı - Magazin haberleri

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, birbirlerini takipten çıktı - Magazin haberleri

Aynı yapımda rol alırken tanışan ünlü oyuncular Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ilişkisi, geçtiğimiz haziran ayında sona ermişti.

REKLAM advertisement1

Evlenecekleri konuşulan çift, ayrılık sonrası sosyal medyada birbirlerine göndermeli paylaşımlar yaparak gündeme gelmişti.

İkilinin ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeye devam ettikleri biliniyordu. Ancak son saatlerde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

REKLAM

Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz'ın hesabını takibi bıraktı. İlk etapta Şaşmaz, Baysel'i takip etmeye devam etse de ilerleyen saatlerde o da takibi sonlandırdı.

Hatırlanacağı üzere, çift 2022'de ayrılmış, fakat geçtiğimiz yıl ilişkilerine bir şans daha tanımıştı.