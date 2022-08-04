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Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a: İyi ki varsın, hep ol! - Magazin haberleri

Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a: İyi ki varsın, hep ol!

Cemre Baysel, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın doğum gününü, "İyi ki doğdun 'Süpermen'im... İyi ki varsın, hep ol!" sözleriyle kutladı

04.08.2022 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz aylarda aşklarını sosyal medyada ilan eden oyuncu Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in birlikteliği tam gaz devam ediyor. Mutlu ilişkilerini sürdüren çiftten Şaşmaz, 24 yaşına bastı.

  • "İYİ Kİ VARSIN, HEP OL!"

    Baysel, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine, "İyi ki doğdun 'Süpermen'im... İyi ki varsın, hep ol!" ifadelerini not düştü.

    Aytaç Şaşmaz ise Baysel'in bu paylaşımına, "Ben senin 'Süpermen'inim!" yanıtını verdi. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

  • "KARAKTERİNİ MERAK ETTİM"

    Öte yandan Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Şaşmaz, "Cemre'yi ilk gördüğünde ne hissettin?" sorusuna, "Onu tanımıyordum. Karakterini merak ettim. Tanıdıkça da 'İyi ki' dedim." şeklinde yanıt vermişti.

  • "TANIDIĞIM EN TEMİZ ENERJİLİ İNSAN"

    Ünlü oyuncu, ayrıca sevgilisi için, "Cemre bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan." ifadelerini kullanmıştı.

  • "TANINIYOR OLMAK BENİ ZORLUYOR"

    Baysel de Aytaç Şaşmaz ile ilgili, "Anlatamayacağım güzellikte bir kalbi var. Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü ve umutlu." şeklinde konuşmuştu.

    Cemre Baysel'e, "Ünlü olmak nasıl hissettiriyor?" sorusu da yöneltilmişti. Oyuncu, "Rahat ve sakin yaşamayı seviyorum. Tanınıyor olmak beni biraz zorluyor ancak yaptığım mesleğin getirileri bunlar. Şikayetçi değilim." diye konuşmuştu.

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