Cemali'den yıllar sonra gelen itiraflar

"Müzik bizim için kopamayacağımız bir tutku" diyen kardeşler; "Uzun yıllar Türkiye'de müzik yapmıyor olmamıza karşın müzikten hiç kopmadık. Focal Productions isimli yapım şirketimiz aracılığıyla söz, beste yazarak ve prodüktör olarak devam ettik" ifadelerini kullandı. Albüm hazırlığında olduğunu söyleyen kardeşler; yeni şarkılarıyla Türkiye’deki müzik sektörüne yeni bir soluk getireceklerinden emin olduklarını ifade etti.

ABD'DE RESTORAN İŞLETİYORLAR



Müzikal hayatlarının yanında şimdilerde San Francisco'da da restoran işleten kardeşler; "Müziğin yanı sıra diğer bir tutkumuz ise yemek kültürü oldu. Türk yemeklerinin yanı sıra Amerikan ve İtalyan mutfağı da ilgi alanımız. Bu tutkumuzun uzantısı olan bir de restoranımız var" dedi. Tosun kardeşler, müşterilerinin arasında Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in olduğunu sözlerine ekledi.