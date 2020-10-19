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Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Turne dönüşü ağabeyi Can Yılmaz ile birlikte koronavirüs testi yaptıran Yılmaz, o anı sosyal medya hesabından yayınladı.

Can Yılmaz ile birlikte çekilen karesini paylaşan komedyen, gönderisine şu notu düştü:

Turne dönüşü Covid-19 testi... Arkamdaki arkadaşın, 'Aman birader! Kanlar karışmasın, ben Can Yılmaz' demesi...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yaptığı hain saldırıya tepki göstermişti.

Yılmaz, "Can kardeşimiz Azerbaycan halkına en yakın zamanda savaştan, kandan acıdan uzak günler diliyorum. Adaletsiz dünyaya hayretle bakıyor, en yakın zamanda bu kötülük bitsin istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.