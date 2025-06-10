Cem Yiğit Üzümoğlu sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yiğit Üzümoğlu, Bodrum'da tatil yaptığı yerde sevgilisiyle aşklarını gözler önüne serdi
Giriş: 10.06.2025 - 21:01 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:03
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cem Yiğit Üzümoğlu, Bodrum’da sevgilisiyle sezonu açtı.
Yalıkavak’taki bir mekânda sevgilisiyle görüntülenen Cem Yiğit Üzümoğlu, sevgilisiyle aşklarını gözler önüne serdi.
Cem Yiğit Üzümoğlu, daha sonra sevgilisiyle denize girerek, aşklarını sergilemeye devam etti.
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