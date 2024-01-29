Celil Nalçakan'ın gizemli arkadaşı
Celil Nalçakan, bir kadın arkadaşıyla Etiler'deki bir mekâna girerken objektiflere yansıdı. İkili, gazetecileri fark edince samimi davranışlarını kesip hemen içeri girdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Celil Nalçakan, gizemli bir kadın arkadaşıyla Etiler'deki bir mekâna girerken görüntülendi.
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İlk başta birbirlerine samimi davranışlar sergileyen Celil Nalçakan ile yanındaki kadın arkadaşı, daha sonra gazetecileri fark edince birbirlerinden uzaklaştı.
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Celil Nalçakan ile kadın arkadaşı daha sonra hızla mekâna girdi. İkilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.
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