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        Celil Nalçakan: En büyük Fenerbahçe

        Beşiktaş taraftarı oyuncu Celil Nalçakan, lösemiyle savaşan minik Fenerbahçeli Zeyn'e; "En büyük Fenerbahçe!" diyerek destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 19:14 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:14
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        "En büyük Fenerbahçe"
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        Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından bulunduğu anlamlı bir paylaşımla dikkat çekti. Nalçakan, Fenerbahçeli bir babanın yardım çağrısına kayıtsız kalmadı.

        Fenerbahçeli bir baba sosyal medya hesabında; "Oğluma, lösemiye karşı sarı-lacivertli bir savaştayız. İnşallah sonu zafer olacak. Tüm Fenerbahçeli ağabeyleri ve ablaları, Zeyn’in dualarınıza ve desteğinize ihtiyacı var..." sözleriyle bir yardım çağrısı yaptı. Oyuncu Celil Nalçakan'dan duyarlı bir yanıt geldi.

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        Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olarak bilinen Celil Nalçakan, bu çağrıyı alıntılayarak duygusal bir mesaj paylaştı. Nalçakan; "Zeyn kardeşim, iyi Beşiktaşlı bir ağabeyin olarak şunu bilmeni isterim ki… En büyük Fenerbahçe!" ifadeleriyle minik Zeyn'e moral verdi.

        Fotoğraflar: X, Instagram

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        #beşiktaş
        #fenerbahçe
        #celil nalçakan

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