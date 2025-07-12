Celil Nalçakan: En büyük Fenerbahçe

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından bulunduğu anlamlı bir paylaşımla dikkat çekti. Nalçakan, Fenerbahçeli bir babanın yardım çağrısına kayıtsız kalmadı.

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Fenerbahçeli bir baba sosyal medya hesabında; "Oğluma, lösemiye karşı sarı-lacivertli bir savaştayız. İnşallah sonu zafer olacak. Tüm Fenerbahçeli ağabeyleri ve ablaları, Zeyn’in dualarınıza ve desteğinize ihtiyacı var..." sözleriyle bir yardım çağrısı yaptı. Oyuncu Celil Nalçakan'dan duyarlı bir yanıt geldi.

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Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olarak bilinen Celil Nalçakan, bu çağrıyı alıntılayarak duygusal bir mesaj paylaştı. Nalçakan; "Zeyn kardeşim, iyi Beşiktaşlı bir ağabeyin olarak şunu bilmeni isterim ki… En büyük Fenerbahçe!" ifadeleriyle minik Zeyn'e moral verdi.

Fotoğraflar: X, Instagram