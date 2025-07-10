A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. haftasının ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, bu sonuçla Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi. Ay-yıldızlılar, üçüncü haftadaki ikinci maçında Çekya ile mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen voleybolseverler Çekya-Türkiye maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Filenin Sultanları 3. hafta maç programı mercek altına alındı. Peki, Çekya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?