Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı yazar yorumları

Ömer Üründül (Sabah): Her ne kadar Bayern Münih maçının ciddi yorgunluğu göz önüne alınsa da yine de dün geceki maçı Galatasaray'ın domine etmesi, beklediğim bir durumdu. Çünkü Galatasaray'la Rizespor'un kadrosu arasında kalite olarak dağlar kadar fark var. Rizeli futbolcuların oyun görüşleri, nerede pas verilir, nerede şut atılır konusundaki yetersizlikleri, G.Saray'ın şansıydı. İkinci yarıda Okan Buruk çok yanlış hamleler yaptı. Tandemi bozdu… Hadi o çok önemli değil diyelim, İcardi hem sakat oynuyordu hem de yorgun olduğu için pasif bir görüntüdeydi. Tabii ki onu çıkarmayacaktı. Zaha da fizik olarak düşüşteydi. Hiç olmazsa hazır olmayan Ziyech'in yerine Tete'yi veya Barış Alper'i alabilirdi. Galatasaray'da Boey, Sanchez, Abdülkerim, Torreira ve Kerem Aktürkoğlu takımın ağır yükünü, üstün kondisyonları ve disiplinleriyle taşıyan oyuncular. Bu dün gece bir kere daha net olarak belli oldu.