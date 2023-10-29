Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı yazar yorumları
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 mağlup edip, ligde üst üste 9. galibiyetini aldı. Spor yazarları, Galatasaray'ın Rizespor karşısındaki performansını değerlendirdi.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Hafta içinde Bayern Münih’e karşı ilk bir saatte olağanüstü bir futbol oynayan ama müsabakanın sonuna nefesi yetmeyen Galatasaray’ın işi Rize’de kolay olmadı dün. Rizespor, ligin en genç takımı. Dün ilk 11’lerinde 23 yaş altı 6 futbolcu vardı. Çok koştular, çok mücadele ettiler, sahaya iyi yayıldılar ve Galatasaray’ın kaliteli ayaklarını kilitlediler uzun periyotlarla. Sonuç olarak tabelayı Okan Buruk’un değişiklikleri belirledi dün. Sahaya aç oyuncular eklemlendikten sonra Oliveira’nın şutuyla aldılar üç puanı. Ancak çalıştırdığı her takımda fark yaratan, Galatasaray’a karşı da bu denli genç bir takımla böyle cesur bir futbol oynatan İlhan Palut’u da tebrik etmek gerek. İki cumhuriyet evladı iki değerli Türk teknik adam, dün güzel bir müsabaka izlettiler sporseverlere.
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Erman Toroğlu (Fotomaç): Galatasaray'da yorgunluk var. Çaykur Rizespor, 'Ben kolay pes etmem' diyor. İlk yarıda iki taraf da gidip geliyor ama etkili değiller. Orta sahada bir şeyler yapıyorlar, ancak topu kullanamıyorlar. Okan Hoca, maçın böyle bitmeyeceğini anlıyor. Bayern Münih maçında yaptığı hatayı yapmıyor, devreden sonra olaya el koyuyor. Nitekim G.Saray ikinci yarıya başlarken gaza basıyor. İşin enteresan tarafı, Rize golü yemesine rağmen maçın başındaki taktik ve tempoyla oynuyor. Bu da Galatasaray'ın işine geliyor. Sarı-kırmızılı takım, Oliveira ile bir gol buldu. Maalesef Türkiye'de futbolda kora kor mücadele yok. Onun için de kafalar karışıyor. Gelen yabancılar da hemen bize uyuyorlar. Buna da sebep olan hakemlerimiz… Rize'nin attığı ofsayttan gol iptali ise doğru karar. Çünkü topla direkt ofsayttaki oyuncu oynuyor.
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Ahmet Çakar (Sabah): Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maç oynayan takımların ligdeki takip eden karşılaşmaları çok zordur. Galatasaray kazandı kazanmasına ama özellikle Rizespor'un ani çıkışlarına önlem alamadılar. Rize'nin forvet kalitesi biraz daha iyi olsa sonuç çok farklı olurdu. İkinci yarıda oyuna giren Oliveira'nın golünde de Rizespor ciddi bir şanssızlık yaşadı. Şutta top Rizeli defans oyuncusuna çarptı, kaleci kontrpiyede kaldı ve gol geldi. Galatasaray gibi bir takım maç içinde oyuncuların yerlerini bu kadar fazla değiştirmemeli. Ne olursa olsun yorucu bir Bayern maçından sonra böyle bir deplasman galibiyeti şampiyonluk yarışı için önemli.
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Serkan Akcan (Fanatik): Mertens’i forvet arkasına alıp Kerem’i sol, Zaha’yı sağ kenara çeken Okan Buruk, Icardi’nin yalnızlığını hesaplayamadı. İlk yarıda sadece 4 kez topla buluşan Arjantinli golcü pozisyonları bitirme aşamasına getiremedi bile. Galatasaray adına Rize deplasmanının özeti de buydu, Zaha’dan Kerem’e kadar herkesin bitirme sorunu hortladı. Angelino diğer takım arkadaşlarına kıyasla henüz sezonu açmış görünmüyor. İspanyol sol bek için ofansif bek tanımı yapılıyor olsa da Galatasaray’ın hücum setlerinde Abdülkerim’in sınırlı sürede ürettiği aksiyonların yanına bile yaklaşamıyor oluşu Angelino için büyük bir problem.
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Mehmet Ayan (Habertürk): Bayern Münih maçının yorgunluğunu bitiricilik konusundaki beceriksizlik süsleyince ortaya çıkan tablo Galatasaray adına hoş olmadı. Maç kazanıldı, üç puan haneye yazıldı EVET… Ama oynanan oyuna HAYIR… Bu kadar pahalı kurulan kadro, bu kadar özensiz futbol oynayamaz. Bu maç bir işaret fişeği olmalı G.Saray için…19. maçta, 25 Temmuz’dan bu yana yani üç ay üç günde olukla para verdiğin yeni transferler niye bu takıma katkı vermiyor?
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Osman Şenher (Milliyet): Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra ister istemez takım bir mental yorgunluğa giriyor. Rizespor maçının da böyle çok zor geçeceğini aşağı yukarı biliyorduk. Salı günkü Bayern Münih karşılaşmasının ardından burada tekrar motive olmak oldukça zordu. Kendi sahanda oynasan taraftar seni öyle ya da böyle havaya sokar. Ben Zaha’dan, Kerem Demirbay’dan, Angelino’dan, Ziyech’ten daha iyi performans bekliyorum. Sırf ben değil hocaları da tüm Galatasaraylılar da daha iyi performans bekliyor. Bu gruba Ndombele’yi de koymak lazım. Bu futbolcu Rize’ye getirilmedi. İki aydır Florya’da antrenman yapıyor daha bir türlü hazır olamıyor. Acaba bizim haberimiz yok, büyük bir ameliyat mı geçirdi! İşin doğrusunu söylemek gerekirse Sanchez hariç yeni yapılan transferlerin bir katkısı şu ana kadar yok.
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Levent Tüzemen (Sabah): Zaha, Ziyech, Tete, Kerim Demirbay gibi gövdeli transferler Okan Buruk üzerinde kadro kurarken ciddi baskı yaratıyor. Okan Hoca, ısrarla bu oyunculara yer açmaya çalışıyor ama istediği verimi alamıyor. Benim görüşlerim; 1-Kerem solda oynamalı. Bu Zaha görüntüsüyle Kerem'i yerinden etmemeli.
2-Fiziksel istikrarsızlık gösteren Tete ile Ziyech sağ kanatta dönüşümlü olarak görev yapmalı. Galibiyet golünü atan Oliveira'ya sırt çevirmemek gerekir.
3-Savunmada Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmak çok büyük hata olur. Abdülkerim hızlı kanat oyuncularını kovalayacak çabuklukta değil. Kaan Ayhan yerli olarak Lucas'ın ortağı olmalı. G.Saray'ın bu sezon en önemli transferi tartışmasız Davinson Sanchez… Kolombiyalı yıldız Galatasaray savunmasını maestro gibi yönetiyor. Sakin oynuyor. Topu oyuna aklıyla sokuyor. Geriden oyunu kurarken isabetsiz pas atmıyor.
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Serkan Korkmaz (Fotomaç): Bayern Münih'ii elinden kaçıran G.Saray için Rize deplasmanının zor geçeceği herkesin malumuydu. Şampiyonluk için çekiştiği ezeli rakibi F.Bahçe'ye göre G.saray'ın rotasyon kümesi hayli kısıtlı. Pek çok kişiye göre; kağıt üstünde Türkiye'deki en iyi kadro G.Saray'da iken hayli enteresan bir kanı bu. Ndombele ve Demirbay'ın performanslarını toplasak bir Berkan dahi etmiyor. Ziyech bitkin mi, küskün mü bilmem ancak tam anlamıyla taşın altına elini koyamadığı kesin. Zaha saman alevi gibi parlıyor ama "vazgeçilmez" olmayı henüz başaramadı. Okan Hoca, transfer sihirbazlarını beklemek yerine dün olduğu gibi şapkadan aslan çıkarmak zorunda. Dün akşamki aslan bana gol sevincinde biraz sitemkâr göründü. Okan Hoca, Rize'de aldığı dersi sezon boyunca unutmamalı. Tüm oyuncuların güçlü ve farklı iletişimiyle hazır etmeli.
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Ömer Üründül (Sabah): Her ne kadar Bayern Münih maçının ciddi yorgunluğu göz önüne alınsa da yine de dün geceki maçı Galatasaray'ın domine etmesi, beklediğim bir durumdu. Çünkü Galatasaray'la Rizespor'un kadrosu arasında kalite olarak dağlar kadar fark var. Rizeli futbolcuların oyun görüşleri, nerede pas verilir, nerede şut atılır konusundaki yetersizlikleri, G.Saray'ın şansıydı. İkinci yarıda Okan Buruk çok yanlış hamleler yaptı. Tandemi bozdu… Hadi o çok önemli değil diyelim, İcardi hem sakat oynuyordu hem de yorgun olduğu için pasif bir görüntüdeydi. Tabii ki onu çıkarmayacaktı. Zaha da fizik olarak düşüşteydi. Hiç olmazsa hazır olmayan Ziyech'in yerine Tete'yi veya Barış Alper'i alabilirdi. Galatasaray'da Boey, Sanchez, Abdülkerim, Torreira ve Kerem Aktürkoğlu takımın ağır yükünü, üstün kondisyonları ve disiplinleriyle taşıyan oyuncular. Bu dün gece bir kere daha net olarak belli oldu.
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Tugay Kerimoğlu: Galatasaray'ın oyun içinde iki tane iyi oynayan oyuncusu vardı. Torreira ve Sanchez. Vazgeçilmez iki oyuncu diyebilirim. Zor olan bir deplasman, hafta arasındaki performans, bazen iyi oyun, bazen de iyi oyunun karşılığını alamadığı dakikalarda kazanıyor olmak tecrübeyle birleştiğinde Galatasaray adına zor deplasmandan 3 puanla döndüğünü gösterir.
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Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonu ve 4 yıl lig şampiyonu olduğu zaman en önemli özelliği ligde ön baskı ile forse ediyordu. Bunu 4 yıl boyunca yaptılar. Okan Buruk'un felsefesi de Fatih Terim tarzında oynamak ama bu yorucu bir oyundur. Hoca seti seven bir teknik adam değil. Olağanüstü bir ilk yarı vardı. 90 dakikalık maçı 45 dakikada bitirmek isteyen bir takım var. Kerem Demirbay'ın oyunu yavaşlattığını gördük. Hoca toparlandığını düşündü takımın ama öyle olmadı.