Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Zorlu maç öncesinde, "Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" Soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri ve maç saati...
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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Fenerbahçe zirve hesaplara yaparken, Çaykur Rizespor üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Peki, "Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Rizespor-Fenerbahçe maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak.
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RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Rizespor Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
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