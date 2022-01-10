İkinci yarı Ersin büyük hata yaptı, Rize beraberliği aldı ve sahneye tekrar Emirhan çıktı. Ama dedik ya kalede Ersin var. Yine yedi... Bu tarz yenilen goller hem takımda morali düşürüyor hem de dün geceki gibi çok iyi oynadığın maçta puan kayıpları yaşatıyor. Sonra diyorlar ki Trabzonspor nasıl bu kadar farkı açtı. Trabzon kalecisi Uğurcan, Ersin'in yediği iki golü de eliyle filan değil diliyle çıkartırdı. Sonuçta Beşiktaş yine puan kaybetti ama belki de Emirhan'ı kazandı.