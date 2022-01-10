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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını yorumladı

10.01.2022 - 10:21 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU

    Futbol böyle bir maç... İlk yarıda gençlerle abileri iyi anlaşan bir Beşiktaş... Devamlı rakip kalede pozisyon bulan bir Beşiktaş... Hiçbir şey oynamayan bir Rizespor... Ve bu Rizespor için half time da yorum yaparken 'Bu oyunla ligde nasıl kalır' diyoruz. Beşiktaş ilk yarıyı 2-3 gol atıp bitirse, bunları yaşamayacak. İki büyük kaleci hatası, iki gol... Böyle de olunca, Beşiktaş bir puan mı kurtardı yoksa iki puan mı verdi veya Rizespor...

  • Kaleci Ersin'e fazla bir şey söyleyemem. Beşiktaş'ı çok ipten aldı. Son olarak Katar'da kazanılan Süper Kupa'nın yüzde 50'si ondandı. Kalecilik böyle bir iş. Bir gün kral olursa sonraki gün tukaka!.. Büyük kaleciler de bu hataları yapıyorlar. Ders alacaksın o kadar... Moralini bozmayacaksın. İlk yarıdaki maçla ikinci yarıdaki maç siyahla beyaz kadar farklıydı. Sonunda siyah da beyaz da eşitliğe razı oldu.

     

  • UĞUR MELEKE

    Beşiktaş'ta başlayan 11’in çözmesi gereken bir maçtı dünkü. Aslında çözebilirlerdi de. 3-5-2’yi hiç fena oynamadılar. İki duran top golü yediler ama akan oyunda neredeyse pozisyon vermediler. Ön tarafta Batshuayi biraz daha becerikli olsa maçı erken koparmaları işten değildi.

  • Dün Beşiktaş’ın yaptığı hemen her olumlu aksiyonun içinde olan Emirhan’a ekstra parantez açmak lazım. Genç adam dün iki santrforun arkasında serbest oynadı, zaman zaman Sergen Yalçın izleri taşıyan soğukkanlılıkta işler yaptı. Bir gol attı, bir penaltı kazandırdı, bir topu direkten döndü. Arkadaşları biraz dikkatli olsa asisti de olacaktı genç adamın. Nazar değmesin, Emirhan’ı izlemek gerçekten büyük bir zevk.

     

  • GÜNTEKİN ONAY

    Beşiktaş, dün üstün oynadığı, farklı kazanması gereken bir maçı Michy Batshuayi’nin saç baş yolduran kaçırdığı goller; Güven Yalçın’ın egoistliği ve kaleci Ersin Destanoğlu’nun hatalarıyla berabere bitirdi. Günümüz futbolunda trend olan 3-4-3 formasyonuyla başlayan Beşiktaş, sistemin getirdiği esneklikle sahanın her bölgesinde rakibine sayısal üstünlük kurdu.

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