Çatıya taşan aile dramı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Eşi evi terk edince çılgına dönen adam, 5 katlı apartmanın çatısına çıkıp canına kıymaya çalıştı. Ekipler saatlerce dil döktü ama fayda etmedi. Eşi gelip de barışma sözü alan adam sakinleşip çatıdan indi.
Giriş: 15.07.2025 - 19:56 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:56
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Eşi evi terk edince çılgına dönen adam, 5 katlı apartmanın çatısına çıkıp canına kıymaya çalıştı.
Ekipler saatlerce dil döktü ama fayda etmedi.
Eşi gelip de barışma sözü alan adam sakinleşip çatıdan indi.
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