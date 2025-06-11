Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
Muğla Bodrum'da, evinin anahtarı yanında olmadığı ileri sürülen emekli polis memuru 55 yaşındaki Hüseyin Demir, 2'nci kattaki evine çatıdan girmeye çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Demir'in yakınları yasa boğuldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürek yakan olay, saat 08.30 sıralarında Konacık Mahallesi Turan Sokak'ta meydana geldi.
ANAHTAR YANINDA DEĞİLDİ
Evinin anahtarı yanında olmadığı ileri sürülen emekli polis memuru Hüseyin Demir (55), 2'nci kattaki evine çatıdan girmek isterken dengesini kaybedip beton zemine düştü.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Hüseyin Demir, 55 yaşındaydı.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Demir'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Acı haberi alan Demir'in yakınları yasa boğulurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.