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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN ACI! Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!

        Muğla Bodrum'da, evinin anahtarı yanında olmadığı ileri sürülen emekli polis memuru 55 yaşındaki Hüseyin Demir, 2'nci kattaki evine çatıdan girmeye çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Demir'in yakınları yasa boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:12
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        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürek yakan olay, saat 08.30 sıralarında Konacık Mahallesi Turan Sokak'ta meydana geldi.

        ANAHTAR YANINDA DEĞİLDİ

        Evinin anahtarı yanında olmadığı ileri sürülen emekli polis memuru Hüseyin Demir (55), 2'nci kattaki evine çatıdan girmek isterken dengesini kaybedip beton zemine düştü.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hüseyin Demir, 55 yaşındaydı.
        Hüseyin Demir, 55 yaşındaydı.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Olay yerinde savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Demir'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Acı haberi alan Demir'in yakınları yasa boğulurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #Muğla
        #Son dakika haberler
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