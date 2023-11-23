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        Haberler Gündem Çates Elektrik halka arz oluyor! Çates Elektrik halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var?

        Çates Elektrik halka arz oluyor! Çates Elektrik halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var?

        Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. 57,15 TL sabit fiyattan halka arz edilecek Çates Elektrik 33 milyon 50 bin adet lot dağıtımı yapacak. Hisse almayı düşünen yatırımcıların gözleri "Çates Elektrik halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var?" sorusuna çevrildi. İşte, Çates halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 14:02 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:02
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay verilen Çates Elektrik halka arz oluyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin ise finansal borçluluğun azaltılması ve şirketin mevcut operasyonlarının finansmanında kullanılacağı belirtildi. Peki, Çates Elektrik halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var? İşte, konuya ilişkin bilgiler...

        • 2

          ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ OLUYOR!

          Çates Elektrik, halka arz yoluyla 140.405.000 TL olan mevcut sermayesini 24.795.000 TL artırarak 165.200.000 TL’ye çıkaracak. Halka arz aşamasında ayrıca şirketin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’ye ait 8.255.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar da satılacak. Böylece Çates Elektrik halka arzında toplamda 33.050.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşecek.

          Çates Elektrik talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Şirketin talep toplama tarihleri belli olduğunda habere eklenecektir.

        • 3

          ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERİR?

          Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak.

        • 4

          ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılacak olup Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

        • 5

          ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Acar Menkul Değerler A.Ş.

          Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Bank A.Ş.

          Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          DenizBank A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Halk Bankası A.Ş.

          Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Bank A.Ş.

          Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye İş Bankası A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Fibabanka A.Ş.

          Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

          Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

          PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          Piramit Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finansbank A.Ş.

          Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank T.A.Ş.

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Odea Bank A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T. Vakıflar Bankası T.A.O.

          Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

          Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

          Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

          Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

          Pay Menkul Değerler A.Ş.

          Prim Menkul Değerler A.Ş.

        • 6

          ÇATES ELEKTRİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Çates Elektrik halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Detaylar gelmeye devam ettikçe haberimize eklenecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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