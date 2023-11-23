Çates Elektrik halka arz oluyor! Çates Elektrik halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay verilen Çates Elektrik halka arz oluyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin ise finansal borçluluğun azaltılması ve şirketin mevcut operasyonlarının finansmanında kullanılacağı belirtildi. Peki, Çates Elektrik halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var? İşte, konuya ilişkin bilgiler...