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        Haberler Spor Futbol Carlo Ancelotti ilk aday kadrosunu açıkladı - Futbol Haberleri

        Carlo Ancelotti ilk aday kadrosunu açıkladı

        Brezilya Futbol Federasyonu teknik direktörlük görevine getirdiği Carlo Ancelotti'yi tanıtırken, İtalyan çalıştırıcı ilk aday kadrosunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:12
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        Ancelotti ilk aday kadrosunu açıkladı!
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        Brezilya Futbol Federasyonu, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen Carlo Ancelotti'yi basına tanıttı.

        Rio de Janeiro’nun batı yakasında bir otelde düzenlenen basın toplantısında Ancelotti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Öte yandan Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, ilk aday kadrosunu da açıkladı.

        Brezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

        İşte Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu:

        Kaleciler: Alisson, Bento, Hugo Souza

        Defans: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson

        Orta saha: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, Gerson

        Hücum: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison.

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