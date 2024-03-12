Cara Delevingne ilk kez sahneye çıktı

Sahnede Cara Delevingne'i seyredenler sosyal medyadan beğeni yorumları yazdı. Bir seyirci, "Pek çok Sally Bowles gördüm ama usta Delevingne en iyisi olabilir. Açılış gecesinde onu ön sıradan görmek beni gerçekten etkiledi" derken; bir başka seyirci, "Bu, tüm zamanların en iyi müzikali olabilir" şeklinde övgüde bulundu.