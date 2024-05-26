Cannes kırmızı halısında bir başka kavga daha
Ünlü şarkıcı Kelly Rowland'ın Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında tartıştığı kadın güvenlik görevlisiyle, bu defa oyuncu Massiel Taveras tartışma yaşadı
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Cannes'da yine aynı güvenlik görevlisi, yine benzer bir kavga... Ünlü şarkıcı Kelly Rowland'ın Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında kadın güvenlik görevlisiyle yaşadığı tartışmanın ardından oyuncu Massiel Taveras'ın da benzer bir tartışma yaşadığı ortaya çıktı.
Dominikli oyuncu, dün kırmızı halıda, üzerinde İsa'nın tasviri bulunan devasa kuyruklu elbisesini sergilemeye hazırlanıyordu, ancak güvenlik görevlisi tarafından durdurulduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Tartışmanın görüntüleri, Taveras'ın talimatlara karşı geldiğini ve elbisesinin kuyruğunu merdivenlerden aşağı attığını gösteriyordu. Daha sonra gerginlik, oyuncunun etkinliğe girerken kadın güvenlik görevlisini itmesine kadar tırmandı.
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Olay, aynı görevlinin kırmızı halıda Kelly Rowland tarafından azarlanmasından sadece birkaç gün sonra yaşandı. Destiny's Child şarkıcısı Rowland, bunun ırkçılık nedeniyle olduğunu ima ederken, görevlinin meslektaşları onun 'sadece işini yaptığını' söylemişti.
Taveras'ın internette yayılan tartışma videosuda, oyuncu, devasa kuyruğunu merdivenlerden aşağı indirmeyi planlıyormuş gibi görünürken, güvenlik görevlisinin kolunu uzatmasıyla hızla durduruldu.
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Massiel Taveras hayranlarına el sallarken ve diğer çalışanlar da elbisenin hazırlanmasına yardım ederken, güvenlik görevlisinin kolunu oyuncunun pozunu önleyecek şekilde önünde tutması Taveras'ı sinirlendirdi.
Massiel Taveras, elbisenin ucunu başka bir güvenlik görevlisinin elinden alıp hayal kırıklığı içinde yere fırlatmadan önce personel, kuyruğu merdivenlerden yukarı çekerken, ikili kırmızı halı üzerinde tartışmaya girdi.
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Kadın güvenlik görevlisi, merdivenlerde oyuncuya eşlik ederken kolunu Massiel Taveras'a yakın tuttu ancak güvenlik görevlisinin onu neden bu kadar yakından takip ettiği öğrenilemedi.
Eski Dominik Güzeli Massiel Taveras, merdivenlerin tepesine ulaştığında, ünlü isim elbisesinin kuyruk kısmını açmakta zorlandı. Taveras, bu duruma tepki göstererek güvenlik görevlisini azarladı.
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Elbise nihayet merdivenden aşağı çözüldükten sonra Massiel Taveras hayranlarına el salladı, ancak kadın güvenlik görevlisi kolunu oyuncunun üzerinde tuttu ve onu girişe doğru iteliyormuş gibi görünüyordu.
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Festivalin önceki günlerinde de Massiel Taveras'ın tartıştığı güvenlik görevlisiyle şarkıcı Kelly Rowland karşı karşıya gelmişti.
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Şarkıcı, kırmızı halıda gördüğü muameleden duyduğu şoku dile getirerek, hedef alınmasının sebebinin ırkçılık olduğunu belirtmişti.
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Festival görevlileri, güvenlik personelini savunarak, kalabalıkların birikmesini önlemek amacıyla insanları kırmızı halı üzerinde hareket ettirmek için büyük bir baskı altında çalıştığını belirtti.