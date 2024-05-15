Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Moda Cannes Film Festivali başladı

        Cannes Film Festivali başladı

        Fransa'da jüri başkanlığını Amerikalı oyuncu ve yazar Greta Gerwig'in üstlendiği 77. Cannes Film Festivali 14 Mayıs'ya başladı. Festivalde 22 film, Altın Palmiye için yarışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 10:17 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          77. Cannes Film Festivali'nin açılış töreni Cannes şehrindeki Grand Theatre Lumiere sahnesinde yapıldı.

        • 2

          Festivalde Amerikan sinemasının önde gelen oyuncularından Meryl Streep'in onur konuğu oldu.

        • 3

          Oscar ödüllü oyuncu Streep'e festivalde Altın Palmiye Onur Ödülü verildi. Açılış töreninin ardından Le Deuxieme Acte filminin gösterimi yapıldı.

        • 4

          Bu yıl, oyuncu Gerwig'in jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor.

        • 5

          Festivalin ana yarışma jüri üyeleri arasında ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın eşi senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan da bulunuyor.

        • 6

          Ayrıca jüride, Amerikalı oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı senarist ve yönetmen Nadine Labaki, İspanyol yönetmen, yapımcı ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan aktör Pierfrancesco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ile Fransız aktör ve yapımcı Omar Sy da yer alıyor.

        • 7

          Geçen yıl jüri başkanı Ruben Östlund tarafından Justine Triet'in Bir Düşüşün Anatomisi filmine verilen Altın Palmiye ödülü için bu yıl 22 film yarışacak.

          (Alman model Heidi Klum)

        • 8

          25 Mayıs'ta kadar sürecek festivalin kapanışında ödüller sahiplerini bulacak. Altın Palmiye ödülü, Cannes kentinin armasındaki palmiyeyi temsil ediyor.

        • 9

          Türkiye, ilk defa bu ödülü 1982'de Yılmaz Güney'in Yol filmiyle alırken, 2014'te de Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi Altın Palmiye'ye layık görüldü.

          (ABD'li oyuncu Jane Fonda)

        • 10

          76. Cannes Film Festivali'nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

          (Alman model Heidi Klum)

        • 11

          ABD'li model Shanina Shaik

        • 12

          Anatomie d'une Chute (Bir Düşüşün Anatomisi) filminde oynayan köpek Messi

        • 13

          Fransız oyuncu Virginie Ledoyen

        • 14

          Fransız oyuncu Frederique Bel

        • 15

          Fransız oyuncu Juliette Binoche

        • 16

          ABD'li model Taylor Hill

        • 17

          ABD'li model Taylor Hill

        • 18

          Fransız aktris Lea Seydoux

        • 19

          Rus model Tatiana Korsakova

        • 20

          Belçikalı model Rose Bertram

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Habertürk Anasayfa