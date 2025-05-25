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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı! - Galatasaray Haberleri

        CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı!

        Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı Miting Alanı'nda kutluyor. Dün başlayan etkinlikler bugün takımın alana gelmesi ve kupayı kaldırması ile taçlanacak. Binlerce Sarı-Kırmızılı taraftarın toplandığı alanda birçok sanatçı sahneye çıkacak, futbolcular 5'inci yıldızı taraftarlarla kutlayacak. İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.05.2025 - 17:31 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:49
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        CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı!
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        Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları dün başladı.

        "Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapıyor.

        Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti.

        Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.

        İŞTE SAHNE ALACAK SANATÇILAR

        Yenikapı’daki Champions Fest’te sahne alacak sanatçılar açıklandı.

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        TARAFTARLAR ALANA AKIN ETTİ

        Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Organizasyonun ikinci gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında ilerleyen saatlerde DJ performansları ve konserler düzenlenecek.

        TAKIM OTOBÜSÜ YENİKAPI'YA İLERLİYOR

        Galatasaraylı futbolcular, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden hareket etti.

        #link#https://x.com/HTSpor/status/1926661868493418927#twitter#pull-left#

        ECE BORA: VEDALARIMIZ VAR

        Yenikapı'da açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, "Biz Galatasaraylılar şampiyonluğa doymuyoruz, kutlamalara da doymuyoruz. İnanılmaz bir kalabalık ve heyecan var. Bu gecenin çok güzel geçmesini diliyorum. Çıkın çıkın gelin diyoruz çünkü bu akşam çok özel olacak" ifadelerini kullandı.

        "Türkiye'de ilk defa böyle bir iş yapılıyor. Çok hazırlandık. Büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırız" diyen Bora, "Bu seferki çok özel. Hem 5. yıldız hem 25. şampiyonluk hem de vedalarımız var. Biraz hüzünlüyüz de. Çok güzel olsun diyoruz" dedi.

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