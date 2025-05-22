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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 23 MAYIS 2025: Bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. ABD hükümetinin artan borç yüküne yönelik endişeler ve 20 yıllık Hazine tahvillerine olan zayıf talep nedeniyle yatırımcılar, güvenli liman arayışına yöneldi. Böylece altın fiyatları 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3 bin 336 dolara yükselerek 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram ise 4 bin 126 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 07:54 Güncelleme: 23.05.2025 - 00:18
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