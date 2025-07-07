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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 TEMMUZ 2025: Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, ve gram altın ne kadar?

        Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 7 Temmuz Pazartesi günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen haftayı 4 bin 274 lira seviyesinden kapatan gram altın, yeni haftayı yaklaşık 20 TL değer kaybı ile açtı. Peki, bugün güncel gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın kaç TL? İşte 7 Temmuz 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:58
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