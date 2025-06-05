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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 HAZİRAN 2025: Altın kazançlarını koruyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın kazançlarını koruyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 5 Haziran 2025 alış-satış tablosu araştırılıyor. Son zamanlarda inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın, ABD'den gelen beklentilerin altındaki veriler ile Fed'in bu yıl en az iki kez faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirmesiyle kazançlarını korudu. Güncel verilere göre, saat 08:10 itibarıyla gram altın 4 bin 258 lira, çeyrek altın 6 bin 961 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış değerleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 08:17 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:13
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