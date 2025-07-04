Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 4 Temmuz 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Sarı metal, ABD mali açık endişeleri ve Washington'ın yaklaşan tarife kararı nedeniyle haftalık yükselişe hazır durumda. Saat 10.00 itibarıyla ons altın, 3 bin 358 dolar seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve hediyelik altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükseliş gösteriyor. Sarı metal, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Değerli maden, ABD mali açık endişeleri ve Washington’ın yaklaşan tarife kararı nedeniyle haftalık yükselişe hazır durumda. Saat 10.00 itibarıyla gram altın 4.281 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.280,7710
Satış: 4.281,2190
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.356,79
Satış: 3.358,10
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.849,0100
Satış: 6.999,5900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.396,2800
Satış: 27.911,8000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.689,00
Satış: 27.876,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.660,54
Satış: 14.004,09
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.407,42
Satış: 27.923,40
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.085,83
Satış: 28.794,69
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.325,48
Satış: 3.281,30
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.874,32
Satış: 4.079,97
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.007,00
Satış: 69.796,00
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